Элиста, 26 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 57 заражений коронавирусом, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 54 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 26 марта.

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В Калмыкии по-прежнему работают три инфекционных стационара, куда госпитализированы 102 ковид-пациента. Семеро находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 49 869 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 48 110 пациентов. Не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, 827 человек.