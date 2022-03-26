Воронеж, , 12:08 — REGNUM Жительница Воронежа, решившая приобрести 16 тонн сахара через сайт объявлений, потеряла более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сахар (сс)ring

Как сообщили в полиции, 24 марта в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г. Воронежу обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что увидела на сайте «Авито» объявление о продаже сахара. Женщина договорилась с продавцом о приобретении 16 тонн сахара по 42 рубля за килограмм — для последующей реализации. Продавец пообещала доставить товар по адресу после получения полной предоплаты.

Покупательница перевела 812 тысяч на счёт, указанный продавцом. После этого она позвонила продавцу, однако телефон его уже был отключён, объявление — заблокировано. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, ведется следствие.

Полицейские напоминают, что при совершении сделок через интернет необходимо тщательно проверять объявления, профиль продавца, нельзя также переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях и предоставлять данные карт и персональные данные.