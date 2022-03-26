Ханты-Мансийск, 26 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 26 марта госпитализировали 24 больных с COVID-19, 532 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

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За минувшие сутки в Югре выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом, на 31 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 26 марта является Ханты-Мансийск — 46.

С начала пандемии в Югре к 26 марта насчитывается 206 041 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 199 102 пациентов, 2504 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).