Севастополь, 26 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Севастополе в коронавирусные стационары госпитализированы 34 пациента, данные за сутки опубликовал 26 марта региональный департамент здравоохранения. Накануне, 25 марта, также сообщалось о 34 госпитализированных пациентах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписаны за сутки с выздоровлением после ковида 59 пациентов. В больницах на утро 26 марта находится 294 пациента, из них 203 — с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе развёрнуто 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

За сутки в Севастополе подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом, на 66 случаев больше, чем накануне. Скончались ещё два пациента с COVID-19.

Всего за период пандемии в Севастополе выявили 81 311 заразившихся коронавирусом, выздоровели 77 883, умерли 2 252 человека.