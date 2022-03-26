Москва, , 10:21 — REGNUM Рабочее совещание по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил РФ провел с руководством российского Минобороны глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Мы провели совещание с Министерством финансов по целому кругу вопросов в части выполнения и бюджетных обязательств по этому году, и, самое главное, государственного оборонного заказа», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что, несмотря на существующие в настоящее время сложности, Минобороны в плановом порядке осуществляет выполнение государственного оборонного заказа.

«С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный закон, согласно которому участники специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и защите республик Донбасса наделяются статусом ветерана боевых действий, подписал президент России Владимир Путин.