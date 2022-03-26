Улан-Удэ, 26 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Ко Дню работника культуры сотрудники Бурятстата представили статистику о культурных предпочтениях жителей Бурятии.

Администрация Улан-Удэ Новогодняя иллюминация в Улан-Удэ

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе службы статистики, в 2020 году 17 музеев республики посетили более 194 тыс. раз. Пять театров посетили более 72 тыс. зрителей.

«В 395 библиотеках республики зарегистрированы 258 тысяч читателей. Это более четверти всего населения Бурятии. Библиотечный фонд состоит из 5 млн 244 тысяч книг», — отметили в Бурятстате.