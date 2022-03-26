Челябинск, 26 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 вылечились ещё 1005 человек. Об этом 26 марта информирует оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 299 054 пациента. А выявили коронавирус у 315 761 гражданина.

Больных COVID-19 стало уже 8013 человек. Скончались от этой болезни ещё 12 граждан.