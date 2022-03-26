Москва, 26 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Создание Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент, позволило организовать и усилить научно-исследовательскую работу по изучению казачества в 18 вузах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

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Так, в 2021 года Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) при поддержке Минобрнауки России организовал международную научно-практическую конференцию «Казачество на службе Отечеству». Более 100 учёных и преподавателей казачьих вузов, казачьи организации Белоруссии, Казахстана и Абхазии обсудили вопросы современного образования казаков, подходы к реализации учебно-методических программ в системе непрерывного казачьего образования.

На базе Южно-Российского государственного политехнического университета (ЮРГПУ) имени Платова реализована образовательная программа для 122 студентов «Платовской сотни», а также ряд дополнительных общеобразовательных программ. В Тюменском государственном университете состоялась всероссийская научно-практическая конференция, в ходе которой участники подняли вопросы истории казачества Сибири и Урала, патриотического воспитания молодежи, деятельности казачьих организаций, а также сохранения исторической памяти и традиционных ценностей.

Еще одно значимое событие — международный научный форум «Станичные суды казачьих областей в пореформенной России: к 150-летию административно-судебных преобразований на Тереке и Кубани» — провел Северо-Кавказский федеральный университет. Делегаты изучили множество вопросов, в том числе перспективы развития казачьего образования в России.

Ассоциация казачьих вузов стала главной площадкой для обмена опытом по обучению казачьей молодежи, формирования студенческой организации «казачья сотня», организации и проведения курсов повышения квалификации для государственных служащих, курирующих вопросы казачества, а также по изучению истории казачества.