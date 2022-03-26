Горно-Алтайск, 26 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 стали 644 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 685. За сутки диагноз подтвердился у 42 местных жителей. Носители выявлены в Горно-Алтайске (+14), Майминском (+7), Улаганском (+5), Усть-Канском (+5) и других районах.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 188, за весь период — 29 095. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 828, за весь период — 426 541», — отметили в оперштабе.