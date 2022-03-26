Барнаул, 26 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 26 марта 2022 года вакцинированы 1 388 817 человек (+1565 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Mil.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 56 967 жителей региона получили первую прививку (-66 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 232 997 (+1155 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 98 853 ревакцинированных (+476 за сутки).

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