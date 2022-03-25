Марсель, Франция, 26 марта, 2022, 01:20 — ИА Регнум. 25 марта в Марсели на стадионе «Велодром» сборная Франции по футболу в рамках товарищеской встречи одержала волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара. Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Франции празднует победу

На матче работала португальская бригада арбитров во главе Витором Хорхе Фернандесом Феррейрой. Ассистенты главного судьи — Андре Кампос и Тьяго Перейра Коста.

Статистика матча (Франция/Кот-д'Ивуар)

Удары 13/9

Удары в створ 6/4

Владение 52%/48%

Угловые 6/5

Нарушения 16/20

Составы команд:

Франция: Уго Льорис, Рафаэл Варан (Вильям Салиба, 59'), Жюль Кунде, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Поль Погба (Адриен Рабьо, 89'), Орельен Тчуамени, Кристофер Нкунку (Виссам Бен-Йеддер, 75'), Кингсли Коман (Жонатан Клосс, 89'), Антуан Гризманн (Маттео Гендузи, 75'), Оливье Жиру.

Кот-д'Ивуар: Бадра Али Сангаре, Гислейн Конан, Вилли Боли, Серж Орье, Эрик Байи (Одилон Коссуну, 68'), Франк Кессье, Ибрагим Сангаре (Поль Акуоку, 76'), Николя Пепе (Максвелл Корне, 84'), Уилфрид Заа (Макс Градель, 84'), Жан-Микель Сери, Себастьян Аллер (Карим Конате, 84').