Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Запланированные в Дохе переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшего к власти в Афганистане, были отменены США. Об этом 25 марта заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер в ходе регулярного брифинга.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Портер подтвердила отмену встреч в Дохе и вокруг форума в Дохе. По словам Портер, США считают данное решение возможным поворотным моментом во взаимодействии с правительством Афганистана.

Пришедшие к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девочкам старших классов посещать занятия в школах. Данное решение было осуждено в США, Великобритании и в странах Евросоюза. Представитель Госдепа США пояснила, что такое решение нанесёт вред афганскому народу, перспективам экономического роста страны и стремлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) улучшить отношения с международным сообществом.

Портер призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обязательства, пояснив, что возможность получения образования девочками является «путём для полной реализации потенциала в экономике и обществе».

Напомним, после захвата власти в августе 2021 года в Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в школах и вузах занятия были остановлены, а затем, уже в сентябре, их возобновили, но в институты и школы были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Сначала талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждали, что девочки будут допущены к занятиям после того, как будут разделены классы и помещения и проведены другие организационные и подготовительные работы. Однако до настоящего времени девочки и девушки не допускаются к обучению в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соединённые Штаты отвергают оправдания афганских радикалов по поводу закрытия школ для девочек.

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