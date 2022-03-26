Бишкек, , 00:44 — REGNUM В 2022 году Фонд поддержки развития туризма Киргизии начнёт реализацию 34 туристических проектов. Об этом заявила президент фонда Елена Калашникова на встрече с премьер-министром Акылбеком Жапаровым сегодня, 25 марта.

Ущелье в Киргизии (сс)AndreiGarm

По её словам, среди них 10 инфраструктурных проектов, 9 информационных проектов, а также проекты по созданию системы сектора туризма, проекты связанные с разработкой нормативной правовой базы, направленной на улучшение отечественной туристической индустрии и привлечение инвестиций в этот сектор.

ИА REGNUM напоминает, что 17 марта 2022 года правительство Киргизии учредило Фонд поддержки развития туризма. Новая организация должна заниматься реализацией инициатив, направленных на улучшение деятельности туристической индустрии республики.

Отметим, что уставной капитал фонда составляет 1 млрд сомов (1,03 млрд рублей по текущему курсу).