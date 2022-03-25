Москва, 25 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В День работника культуры, 25 марта, в Большом зале Московской консерватории были подведены итоги и объявлены имена победителей «Партитуры» — самого значительного из проходящих в России конкурсов молодых композиторов.

ИА REGNUM Московская консерватория

По своего масштабу и разноплановости конкурс не имеет аналогов. Он объединяет в восьми номинациях все ведущие жанры и форматы современной академической музыки: камерную музыку, музыку для большого оркестра, для театра, для кино, для балета, для оперы, для эстрады.

Всего на конкурс поступило более 800 заявок из 63 регионов страны, некоторые были исполнены на национальных языках малых народов России и вдохновлены местными обычаями и фольклором. К участию в конкурсе принимались музыкальные произведения, созданные молодыми россиянами за последние три года. В шорт-лист вошли 35 произведения наиболее одаренных композиторов, из числа которых выбраны восемь победителей, каждый из которых получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Лучших из лучших в этом году определяло жюри, в котором — мэтры российской и зарубежной музыки: Юрий Башмет, Алексей Рыбников, Фабио Мастранджело, Максим Дунаевский, Дмитрий Бертман, Игорь Бутман, Михаил Грановский, Юрий Потеенко, Александр Соколов, Рашид Калимуллин, Иван Бурляев, Вера Таривердиева, Лев Конторович, Иван Цыбин, Георгий Исаакян, Андрей Борисов, Виктор Плешак и другие — всего более 50 имен.

Перед началом гала-концертом некоторые из членов жюри приняла участие в уникальной образовательной программе. С лекциями и мастер-классами для молодых композиторов выступили: Эдуард Артемьев, советский и российский композитор; Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP; Дмитрий Бертман, основатель и художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» и Владимир Федосеев, главный дирижёр Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Ценители музыки знают, что послушать таких спикеров уже большое событие.

Победителями «Партитуры» — 2022 года стали: Миляуша Хайруллина в номинации «Оперная музыка или музыка оперетты»; Екатерина Бузовкина в номинации «Балетная музыка», Тихон Хренников в номинации «Симфоническое произведение крупной формы», Николай Попов в номинации «Симфоническое произведение малой формы», Дмитрий Бородаев в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром», Алексей Лёвин в номинации «Хоровая музыка», Яков Александров в номинации «Киномузыка» и Мердан Бяшимов в номинации «Эстрадно-симфоническое произведение».

Произведения всех победителей были исполнены на гала-концерте Московским государственным академическим оркестром (МГАСО) под управлением Павла Когана.

Конкурс традиционно проходит на средства, предоставленные Фондом президентских грантов. Произведения авторов будут записаны профессиональным оркестром, переданы в музыкальные библиотеки и учебные заведения страны, а также изданы на компакт-дисках. Таким образом, их имена станут известны широкой аудитории.