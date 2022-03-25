Астана, 26 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Политический заключенный Ермек Тайчибеков заявил о своей поддержке президента России и проводимой им спецоперации. Об это 25 марта ИА REGNUM заявил сам Ермек Тайчибеков через своих доверенных лиц.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«За Россию. За Кремль. За Путина В. В за возвращение Украины и Казахстана в лоно России. Поддерживаю все действия министерства обороны Российской Федерации в проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил Тайчибеков.

Напомним, что Ермек Тайчибеков был приговорён Ауэзовским судом г. Алма-Аты к десяти годам заключения строгого режима после интервью российским СМИ по обвинению в разжигании межнациональной розни. Вместе с тем Аскар Умаров, известный своими оскорбительными высказываниями в адрес русского населения Казахстана, получил в новом правительстве портфель министра информации.