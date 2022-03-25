Нью-Йорк, США, , 23:20 — REGNUM К актёрскому составу фильма «Волчонок» (Teen Wolf) на основе популярного одноимённого шоу MTV, присоединились новые актёры. Об этом 25 марта сообщает портал Screen Rant.

Волк (сс) hansbenn

Отмечается, что Иэн Боэн («Йеллоустоун») вернётся к роли Питера Хейла, которую он исполнил в сериале, молодой актёр Винс Мэттис сыграет Эли Хейла — пятнадцатилетнего сына Дерека Хейла, Кайлин Рамбо снова примерит образ Мэйсона Хьюита. В картине также появятся Ноби Наканиши, Хайлин Рамбо и Эми Лин Уоркман.

Напомним, премьера «Волчонка» состоялась на MTV 5 июня 2011 года, последний эпизод шоу телеканал показал 24 сентября 2017-го. Всего в рамках проекта сериала, в основу которого в свою очередь лёг фильм 1985 года, было выпущено шесть сезонов .

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