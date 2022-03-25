К проекту фильма на основе сериала «Волчонок» присоединились «новые» актёры
Нью-Йорк, США, 25 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. К актёрскому составу фильма «Волчонок» (Teen Wolf) на основе популярного одноимённого шоу MTV, присоединились новые актёры. Об этом 25 марта сообщает портал Screen Rant.
Отмечается, что Иэн Боэн («Йеллоустоун») вернётся к роли Питера Хейла, которую он исполнил в сериале, молодой актёр Винс Мэттис сыграет Эли Хейла — пятнадцатилетнего сына Дерека Хейла, Кайлин Рамбо снова примерит образ Мэйсона Хьюита. В картине также появятся Ноби Наканиши, Хайлин Рамбо и Эми Лин Уоркман.
Напомним, премьера «Волчонка» состоялась на MTV 5 июня 2011 года, последний эпизод шоу телеканал показал 24 сентября 2017-го. Всего в рамках проекта сериала, в основу которого в свою очередь лёг фильм 1985 года, было выпущено шесть сезонов .