Милан, Италия, 25 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Рост стоимости энергоносителей и сырья приводит к остановке множества строительных и иных инвестиционных проектов в Италии, заявил 25 марта глава миланского отделения национальной Ассоциации мэров Мауро Герра.

Steffen Schmitz Милан

Предприниматели и местные власти не получают достаточной поддержки от национального правительства, на компенсацию дополнительных расходов правительство выделило регионам ровно вдвое меньше, чем было запрошено — 250 млн евро вместо 500 млн, отметил Герра.

Между тем остановка ряда проектов (то есть снижение налогооблагаемой базы) вместе с ростом цен вынудит местные власти сокращать те или иные социальные статьи бюджета, добавил он.

«Если правительство не вмешается в ситуацию всерьез, проблема будет распространяться со скоростью лесного пожара», — резюмировал Герра.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.