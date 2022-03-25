Рим, 25 марта, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Весной 2020 года Россия протянула Италии руку помощи, теперь власти Италии кусают эту руку, что не делает им чести, заявил 25 марта посол России в Риме Сергей Разов.

Минобороны России Военные специалисты Минобороны России прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо

Речь идет о помощи российских военных медиков в Бергамо во время первой волны коронавируса. Россия была тогда единственной страной, которая пришла на помощь Италии.

В тот же период издание La Stampa предположило, что подлинной целью России была не помощь, а разведка, но тогда это предположение осталось единичным высказыванием.

В настоящее время на волне русофобской истерии с подобными предположениями выступают все чаще, а занимавшего тогда пост премьер-министра Джузеппе Конте допросит парламентский комитет по безопасности.

Весной и летом 2020 года итальянские власти, журналисты, граждане благодарили Россию за оказанную помощь, теперь об этом, видимо, уже «забыли», отметил Разов.