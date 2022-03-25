Рим, , 22:19 — REGNUM Посол России в Италии Сергей Разов 25 марта подал иск против газеты La Stampa, которая ранее в заголовке одного из своих материалов поставила вопрос о возможности убийства президента России.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол напомнил, что итальянское законодательство предполагает лишение свободы на срок до пяти лет за подстрекательство к совершению преступления.

Главный редактор La Stampa Массимо Джаннини в свою очередь заявил, что газета не будет менять своей редакционной политики, потому что в Италии есть свобода слова, и что не представителю России, где свободы слова нет и чья армия в настоящее время «бомбит больницы», учить итальянцев.

Напомним, именно газета La Stampa весной 2020 года выступила с предположением, что военные медики прибыли в Бергамо не ради помощи в борьбе с коронавирусом (таковой помощи Италии не оказывала тогда ни одна западная страна), а в разведывательных целях.

То же издание в марте 2022 года поместило на первую полосу фотографию донецкой улицы с телами погибших в результате террористической атаки украинской армии и при этом сопроводило фотографию текстом о «кровавой» русской армии.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, как и в случае с темой «коронавирусной разведки», встал на сторону «свободы слова» и выразил свою солидарность La Stampa.