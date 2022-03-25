Пекин, 25 марта, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в западной части Китая, сообщает 25 марта Китайское сейсмологическое управление.

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки произошли в 19:21 мск в китайской провинции Цинхай.

Эпицентр землетрясения располагался в уезде Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Очаг сейсмической активности залегал на глубине порядка 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.