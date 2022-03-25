Донецк, 25 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. За последние сутки подразделения Народной милиции ДНР уничтожили 43 украинских нациста, а также захватили и подбили несколько единиц бронетехники, сообщает 25 марта телеграм-канал НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что уничтожено два украинских танка и одна бронемашина, захвачены одна боевая машина пехоты (БМП) и два бронетранспортера.

«С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов», — также указано в сообщении Народной милиции ДНР.

«К большому сожалению, за прошедшую неделю в борьбе за независимость 45 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 506 получили ранения», — сообщает Народная милиция.