Подгорица, 25 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. На каждого новорожденного ребенка в одном из 17 муниципалитетов с отрицательным естественным приростом в Черногории родители получат в 20 222 году 1000 евро от правительства Черногории, а каждый новорожденный в муниципалитетах с положительным естественным приростом получит 500 евро, сообщил министр экономического развития Яков Милатович, сообщает RTCG.

Евро

По его словам, это будет одной из мер демографической политики правительства Черногории.

По словам министра, это меразатронет 7000 детей, которые родятся в Черногории только в этом году: «На эту меру из резерва бюджета будет выделено пять миллионов евро».

По его словам, эта мера будет преобразована в долгосрочную меру по улучшению рождаемости и демографической политики, и как таковая должна быть частью каждого следующего бюджета Черногории.