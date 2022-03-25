Москва, 25 марта, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Молдавский политик-русофоб просто пытается привлечь к себе внимание общественности. Об этом 25 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Dorin Chirtoacă Дорин Киртоакэ

Напомним, что бывший примар (мэр) Кишинева, лидер молдавских либералов Дорин Киртоакэ заявил о том, что записался в состав ВСУ.

«Дорин Киртоакэ — это весьма «выдающееся» явление молдавской политики, поэтому нет необходимости проецировать модель поведения этого персонажа на все молдавское общество», — заявила эксперт.

Действительно, число сторонников унионизма в последние годы в Молдавии значительно выросло, но далеко не все они занимают столь радикальную позицию, отметила политолог.

В данном же случае, мы имеем дело с банальной попыткой привлечь к себе внимание с целью удержаться в информационном поле, используя текущую повестку. Это в целом характерно для Киртоакэ, судя по его прежним выходкам, убеждена Харитонова.

«Времена, когда его поддерживал родственник — Михай Гимпу, исполнявший на рубеже прошлого десятилетия обязанности президента Молдавии, давно прошли. С тех пор никакой новой повестки он предложить не может и действует по прежней модели, выпячивая свою прорумынскую ориентацию», — заключила эксперт.