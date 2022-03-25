Москва, 25 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Захваченное в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, включая западные образцы, передаётся в войска ДНР и ЛНР, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

U.S. Department of Defence Пуск противотанковой ракеты Джавелин

«Уже передано 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК «Джавелин» и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение», — уточнил он.

Кроме того, Сергей Рудской сообщил о продвижении войск республик Донбасса.

«Подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску.

Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь», — рассказал он.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.