Москва, 25 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Войска Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке Российской армии взламывают долговременную оборону украинских нацистов в Донбассе, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Sledcom.ru Последствия обстрела. Донбасс

Он напомнил, что украинские войска строили эту оборону восемь лет.

«За восемь лет в зоне так называемой операции объединенных сил подготовлена глубокоэшелонированная, хорошо укрепленная в инженерном отношении полоса обороны, которая представляет из себя систему монолитных, долговременных бетонных сооружений», — отметил Рудской.

«В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, ЛНР и ДНР, ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам», — добавил он.

В результате украинская группировка в так называемой «зоне ООС» потеряла порядка 16 тыс. человек из имевшихся 59 300 боевиков.

«На начало специальной военной операции подразделениям народных милиций ЛНР и ДНР противостояла группировка общей численностью 59 тысяч 300 человек, включающая наиболее боеспособные соединения и воинские части ВСУ, нацгвардии и националистических формирований.

В результате силовые структуры Украины в зоне ООС потеряли около 16 тысяч человек, что составляет 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля т. г. Из них более 7 тысяч — безвозвратные потери.

Восполнение потерь предотвращается изоляцией украинской группировки войск на Донбассе, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений», — рассказал Рудской.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.