Москва, , 18:09 — REGNUM Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов высказался о ситуации с контрактом 24-летнего центрального полузащитника сборной России Ильзата Ахметова.

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«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта. В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», — цитирует Аксенова издание «Чемпионат».

Текущее соглашение Ахметова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2022 года. Футболист выступает за ЦСКА с 26 июля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.