Москва, 25 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Группа энтузиастов создала петицию на сайте change.org с призывом остановить русофобию в профессиональном киберспорте. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

«Русский язык — основной для нас язык смотрения киберспортивных соревнований. И, к огромному нашему сожалению, смотреть большинство русскоязычных трансляций сегодня невозможно из-за непрекращающейся русофобии комментаторов как в эфире, так и за его пределами. Мы понимаем те объективные причины, которые привели к подобному эмоциональному накалу, однако не считаем для себя возможным слушать киберспортивное комментирование со стороны людей, которые открыто подталкивают свою аудиторию к убийствам всех русских и их детей», — гласит обращение авторов петиции.

В обращении к компаниям Valve, Riot Games, Epic Games, Ubisoft, Tencent, Krafton, Garena, Blizzard, Moonton, ESL, PGL, Epic Esports Events, Beyond the Summit, OGA и ONE Esports авторы петиции просят не передавать медиаправа на освещение киберспортивных турниров студиям, чьи руководители и сотрудники открыто занимаются пропагандой насилия. В частности, речь идёт о следующих комментаторах:

Виталий v1lat Волочай (Maincast);

(Maincast); Арсений ceh9 Триноженко (Maincast);

(Maincast); Константин leninw Сивко (Maincast);

(Maincast); Александр petr1k Петрик ;

; Алексей уХо Малецкий (WePlay).

На момент написания заметки петицию подписали более трёх тысяч человек. Ближайшая цель — пять тысяч подписей.