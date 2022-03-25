В Минобороны РФ заявили, что ВСУ боятся расправы нацбатальонов
Москва, 25 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Украинские военные боятся расправы со стороны неонацистов, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
По словам представителя Минобороны РФ, неонацисты «внедрены во все войсковые звенья». Он напомнил, что оплотом киевского режима являются «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие террористы.
Представитель Минобороны рассказал, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгоняют из подвалов женщин и детей, после чего, угрожая убить их, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР. Они теперь постоянно так поступают с людьми.