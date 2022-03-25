Москва, 25 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Украинские военные боятся расправы со стороны неонацистов, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Цитата из к/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР

Рудской «Ход боевых действий, свидетельства мирных жителей, вышедших из блокированных населённых пунктов, и пленных украинских военнослужащих показывают, что сегодня способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов».

По словам представителя Минобороны РФ, неонацисты «внедрены во все войсковые звенья». Он напомнил, что оплотом киевского режима являются «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие террористы.

Рудской «Только в Мариуполе в их составе более семи тысяч боевиков, которые воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве живого щита».

Представитель Минобороны рассказал, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгоняют из подвалов женщин и детей, после чего, угрожая убить их, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР. Они теперь постоянно так поступают с людьми.