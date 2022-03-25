Москва, 25 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Украинские власти виноваты в том, что на Украине наблюдается разгул преступлений — бандитизм, мародёрство, ведь именно киевский режим стал инициатором бесконтрольной выдачи оружия, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Рудской «К разгулу бандитизма, грабежам и мародёрству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам».

Представитель Минобороны РФ уточнил, что ситуация с преступностью на Украине сейчас ухудшается с каждым днём.