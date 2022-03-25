Загреб, 25 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что Хорватии следует подождать с введением евро, поскольку, как он утверждает, ущерб может быть больше, чем выгоды из-за потрясений, которые происходят в мире и по-разному влияют на страны, сообщает Hina.

Евро

«С экономической точки зрения потенциальные выгоды (с момента введения евро) гораздо более ограничены, чем потенциальные затраты», — заявил он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр финансов Здравко Марич и глава Хорватского национального банка (CNB) Борис Вуйчич хотят как можно скорее ввести Хорватию в зону евро.

«Мы находимся на завершающей стадии присоединения Хорватии к еврозоне. Хорватия будет готова к введению евро с 1 января следующего (2023) года», — заявил Пленкович.