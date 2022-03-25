Москва, 25 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Удары по арсеналам и базам ВСУ наносят российские ВКС, чтобы украинская сторона не смогла восстановить разбитую военную технику, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

ИА REGNUM Брифинг Минобороны Российской Федерации 25 марта 2022 года

Рудской «В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооружённые силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения».

Так, 30 ключевых предприятий ВПК Украины поражены в ходе спецоперации крылатыми ракетами Х-101, «Калибр», «Искандер» и авиационным комплексом «Кинжал». То есть поражены предприятия, осуществлявшие ремонт 68% вооружения и техники.