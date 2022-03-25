В Калужской области торжественно отметили День работников культуры
Калуга, 25 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Калуге 25 марта состоялось торжественное открытие Доски Почёта регионального министерства культуры. Она размещена на втором этаже областной филармонии. Церемония была посвящена профессиональному празднику — Дню работников культуры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
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В здании Калужской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные профессиональному празднику. В мероприятии приняли участие представители областного правительства, отделов культуры муниципалитетов, сотрудники музеев, библиотек, театров, школ искусств, домов культуры. 30 наиболее достойным работникам культуры вручены получили областные и ведомственные награды.
Почти 4,5 тыс. работников культуры Калужской области поздравил в социальных сетях с профессиональным праздником — Днем работника культуры, губернатор Владислав Шапша.