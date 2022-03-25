Москва, 25 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции на территории Украины погиб 1351 военнослужащий российской армии, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

ИА REGNUM Потери в личном составе ВС России

По последним данным, в боях по освобождению Донбасса и Украины от нацистов погиб 1351 российский военный, ранения получили 3825.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — рассказал Рудской.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.