Москва, 25 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Наёмники, прибывшие на Украину в помощь ВСУ, уезжают, притока новых не наблюдается, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

ИА REGNUM Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года

Рудской «Замечу, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника. Наоборот, наблюдается их отток».

Он уточнил, что иностранные наёмники бегут с Украины в Румынию, Польшу, Венгрию: за неделю их туда переправилось 285.