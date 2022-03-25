В Минобороны РФ заявили, что наёмники покидают Украину
Москва, 25 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Наёмники, прибывшие на Украину в помощь ВСУ, уезжают, притока новых не наблюдается, сообщил 25 марта журналистам первый заместитель главы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
ИА REGNUM
Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года
«Замечу, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника. Наоборот, наблюдается их отток».
Он уточнил, что иностранные наёмники бегут с Украины в Румынию, Польшу, Венгрию: за неделю их туда переправилось 285.