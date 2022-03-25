Архангельск, 25 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 202 человек, 44 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 63 архангелогородца, 19 жителей Шенкурского района, 16 — Котласа. По 11 случаев заболевания выявлено в Плесецком округе, а также в Онежском и Холмогорском районах. Случаи выявления инфекции зафиксированы также в Северодвинске, Устьянском, Пинежском, Вельском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число ковид-пациентов пополнили 25 382 человека.