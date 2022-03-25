Москва, 25 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Рассматривалось два варианта проведения специальной операции против украинских нацистов, сообщил 25 марта на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

ИА REGNUM Брифинг МО РФ

По его словам, первый вариант ограничивался границами ДНР и ЛНР, а второй был рассчитан на действия по всей территории Украины.

«При этом были возможны два варианта действий. Первый — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — сказал он.

Поэтому, подчеркнул Сергей Рудской, был выбран вариант действий на всей территории Украины с выполнением задач по ее демилитаризации и денацификации.