Джакарта, 25 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо торжественно открыл первую в стране зарядную станцию для электромобилей. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Сегодня днем на Бали я торжественно открыл первую в Индонезии зарядную станцию для общественных электромобилей со сверхбыстрой зарядкой», — написал Джоко Видодо в Twitter.

На Бали подготовили 60 станций для делегатов саммита G20, который состоится в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал страны бойкотировать саммит G20 на Бали (Индонезия).