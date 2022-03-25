Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Алексей Панкратов назначен директором департамента потребительского рынка, товаров и услуг Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

40-летний управленец — уроженец Новочеркасска. Ранее он занимал посты заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, заместителя директора донского департамента потребрынка.

ИА REGNUM сообщало, что с 2015 года руководящий пост занимала Ирина Теларова. Она была освобождена от должности в связи с истечением служебного контракта.