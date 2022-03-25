Москва, 25 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 25 марта, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,41%, до 94,66 рубля. Евро теряет 3,56%, отступая до 103 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Евро

«Котировки основных валют торгуются выше дневных минимумов, в моменте евро приближался к 100 рублям за евро.

Европейская валюта слабеет и глобально — проходящие встречи ЕС и НАТО вновь обмусоливают тему отказа от российских энергоносителей, которая сулит еврозоне падение темпов экономического роста и рост инфляции.

Первый эффект выступления президента РФ Владимира Путина о продаже газа за рубли рынок уже отыграл, теперь ему требуются новые идеи.

А перспективы завершения военных действий неясны, на сырьевых рынках коррекция, так что доллар и евро неохотно сдают позиции.

Однако на следующей неделе вероятна новая волна роста сырьевых котировок, которая даст новый импульс укреплению российской валюты», — считает эксперт.

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