Сеул, 25 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Присоединение Южной Кореи к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) может увеличить реальный ВВП страны до 0,35%, но также может нанести ущерб сельскому хозяйству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление представители министерства сделали 25 марта в ходе публичных слушаний по поводу стремления страны присоединиться к соглашению.

В министерстве отметили, что присоединение к соглашению окажет положительный экономический эффект в вопросе расширения экспортных рынков, создания стабильных цепочек поставок.

По оценкам специалистов из Корейского института международной экономической политики, новая торговая сделка, как ожидается, повысит показатели торговли, производства, инвестиций и занятости, что увеличит реальный ВВП страны на 0,33%—0,35%.

Прогнозируется, что в течение 15 лет чистый экспорт промышленных товаров вырастет в среднем до $900 млн в год, а годовой объем производства — $1,5 млрд.

Тем не менее открытие рынка может привести к падению производства в сфере сельского хозяйства на 85,3 млрд вон (~$69,8 млн), а предполагаемый рост импорта рыбной продукции также может сократить местное производство на сумму до 72,4 млрд вон (~$59,3 млн) в год.

В качестве компенсации власти пообещали принять различные меры поддержки, включая субсидии, налоговые льготы и поддержку исследований и разработок.

Однако представители сфер сельского хозяйства и рыболовства выступили против этого, и десятки разгневанных фермеров и рыбаков устроили акцию протеста в месте проведения слушаний.