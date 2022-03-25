Лондон, 25 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Глава МВД Великобритании ПритиПател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) пообещала исключить Россию из Интерпола. Видеоролик был выложен в YouTube.

Priti4witham.com Прити Пател

«Весь Интерпол, в моем представлении, должен обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Я скажу вам совершенно искренне, что мы намерены придерживаться этой линии», — сказала она в разговоре с пранкерами, которые позвонили ей от имени премьер-министра Украины ДенисаШмыгаля.

По ее словам, она намерена обсудить данный вопрос с США. Министр добавила, что в Интерполе есть и другие страны, которые могут оказать поддержку, в том числе ОАЭ, представитель которых был избран главой Интерпола, но с ними надо «поработать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пател выразила готовность принять украинских неонацистов в ходе пранка, организованного Вованом и Лексусом.

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