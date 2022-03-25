Ставрополь, 25 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за последние недели существенно сократилась нагрузка на медорганизации, которые оказывают помощь больным с COVID-19. Из-за снижения потребности в лечении этой опасной болезни в госпиталях число мест в стационарах было сокращено на 500 коек. Об этом сообщил 25 марта губернатор края Владимир Владимиров.

Mos.ru В больнице

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«Мы сократили емкость ковид-госпиталей до полутора тысяч коек. И даже при таком значительном снижении каждая третья койка сейчас свободна», — написал Владимиров на своей странице в «Вконтакте».

В настоящее время на Ставрополье проходят лечение в госпиталях 953 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией. По данным оперштаба, в тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 116 больных.