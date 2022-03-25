Екатеринбург, 25 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не отказались от строительства здания филармонии, несмотря на уход из России архитектурного бюро Zaha Hadid Architects. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции, посвященной планам работы учреждений культуры области на 2022 год.

Тара-Амингу Свердловская филармония

По ее словам, строительство филармонии отложено на неопределенный срок. Учайкина отметила, что сейчас основной задачей является возведение объектов Универсиады. На завершение работ направлена значительная часть ресурсов области. Строительство филармонии в Екатеринбурге должны были завершить в 2023 году, однако из-за пандемии произошло изменение сроков окончания работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость создания проекта оценили в 2 млн рублей. На строительство здания выделили 15 млн рублей. Ради возведения филармонии снесли жилой многоквартирный дом на улице Карла Либкнехта.