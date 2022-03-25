Салехард, 25 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 25 марта за сутки госпитализировано 8 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 137 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 985 ямальцев. Заразились коронавирусом 125 человек — на 20 больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 25 марта зарегистрировано 134 900 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 131 610 человек, 1030 скончались (это на одного человека больше, чем днём ранее).