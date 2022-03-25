Ново-Огарево, Московская область, 25 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. На Западе разворачивается прогрессирующая дискриминация всего российского. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией — об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — заявил Путин.

«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, также запрещаются русские писатели, их книги», — указал он.