Москва, 25 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В западных странах прогрессирует дискриминации всего, что связано с Россией, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами премий главы государства для молодых деятелей культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня пытаются отметить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры.