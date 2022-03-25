Ново-Огарево, Московская область, 25 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На Западе игнорируют решающий вклад Красной армии в победу на гитлеровской Германии. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединённые Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, которая внесла решающий вклад — достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на восточном фронте у Германии, — решающий вклад Красной армии просто взяли и отменили», — заявил Путин.

«А в Японии, например, в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут очевидную чушь: мол, это сделали некие абстрактные союзники», — указал он.