Вильнюс, 25 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Литовские власти проведут инвентаризацию убежищ гражданской обороны. Об этом 25 марта заявил замглавы МВД Литвы Виталиюс Дмитриевас.

Алексей Колчин ИА REGNUM В коридоре убежища

«Необходимо инвентаризировать эти объекты для того, чтобы понять, в каком состоянии они находятся, могут ли быть использованы по прямому назначению», — сказал он.

Дмитриевас рассказал, что после выхода из СССР за состоянием убежищ перестали следить, многие объекты приватизировали или переоборудовали, в том числе приспособили под жильё. Теперь местные власти должны подписать соглашения с владельцами об использовании объектов в экстренных случаях.