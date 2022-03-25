Донецк, 25 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибра 122 мм, сообщает 25 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.25 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.